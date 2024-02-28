Наш регион примет участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Наш регион примет участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Акция будет проходить с 1 по 31 марта 2024 года. Родители выпускников получат возможность пройти все процедуры экзамена – от регистрации до выполнения заданий. Отмечается, что у взрослых будет всего час на решение. Перед ЕГЭ телефоны и прочие вещи придётся сдать, так что воспользоваться шпаргалками не получится.«Чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в управление образования по месту жительства», - говорится в сообщении пресс-служба регионального правительства.