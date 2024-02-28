Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали участникам университета третьего возраста об энергоэффективности, дистанционных сервисах и акциях «ЭнергосбыТ Плюс».

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали участникам университета третьего возраста об энергоэффективности, дистанционных сервисах и акциях «ЭнергосбыТ Плюс». Информационная, обучающая встреча проходила в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». Программа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и демонстрацию возможностей Личного кабинета, в котором можно решать основные вопросы по оплате коммунальных услуг, получения электронных квитанций и передаче показаний не выходя из дома.Мероприятие проходило на базе комплексного центра социального обслуживания населения, где реализуются обучающие проекты для людей «серебряного возраста». Во встрече приняли участие около 15 человек. Энергетики рассказали о том, какие мероприятия необходимо проводить управляющим организациям для того, чтобы зимой платить за тепло меньше, показали, как определить теплопотери и напомнили о возможности возвращать кешбэк при оплате услуг в Личном кабинете с помощью системы быстрых платежей.В завершении встречи участники получили настольную книгу клиента «ЭнергосбыТ Плюс» и консультации по интересующим вопросам.«Мы надеемся, что брошюра станет незаменимым помощником для пожилых людей. В ней содержится полезная информация о дистанционных сервисах, об общедомовых нуждах и содержании общего имущества, о том, кто отвечает за теплоснабжение, контактная информация. Отдельный раздел посвящен акциям компании», - отметила специалист центра стратегических коммуникаций компании Яна Дмитриева.Всего в этом году запланировано порядка 4 подобных встреч. Следующая встреча пройдет в конце мая.Реклама.