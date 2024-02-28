Сотрудники Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в Ярмарке вакансий для студентов выпускных групп Владимирского строительного колледжа.

Сотрудники Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в Ярмарке вакансий для студентов выпускных групп Владимирского строительного колледжа.В рамках мероприятия более 20 региональных работодателей представили информацию о наличии вакансий в строительстве, сфере ЖКХ, проектировании, МЧС, а также органах местного самоуправления. Энергетики рассказали выпускникам о компании, затронули вопросы социальных гарантий, возможностей для профессионального и карьерного роста, молодежных и корпоративных проектов.Ведущий специалист управления привлечения, развития персонала и корпоративной культуры Владимирского филиала Анастасия Хасанова рассказала: «Участие в таких мероприятиях имеет накопительный эффект. Выпускники узнают информацию, знакомятся с вакансиями и, как правило, берут паузу подумать и все взвесить. Те, кого возможности и перспективы компании заинтересовали, со временем приходят к нам работать».Владимирский филиал «Т Плюс» заинтересован в молодых и активных кадрах, поэтому сотрудничает с профильными учебными заведениями в рамках профподготовки будущих специалистов. Ежегодно компания проводит мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывает промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей ВУЗа. Опытные специалисты филиала входят в состав экспертных комиссий на демонстрационных экзаменах выпускников-энергетиков. В компании разработана система адаптации вновь принятых сотрудников, а также система обязательного профессионального обучения и система дополнительного развивающего обучения.Об открытых вакансиях и условиях работы можно узнать по номеру 8 (920) 620-58-50.Реклама.