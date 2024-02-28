Депутаты Владимирского городского совета поддержали выделение средств на оборудование новых классов, проектирование ремонтов и оплату услуг.

Дополнительные средства для образовательных и спортивных учреждений выделила Мэрия Владимира. Средства на сумму 50 миллионов распределят между школами, дошкольными учреждениями и стадионов.Из вышеуказанных средств 41,85 миллиона получит управление образования и молодёжной политики, чьи траты уйдут на возросшие цены за услуги ЧОПов. Для этого выделят 16 миллионов рублей. В 10, 21, 25, 38, 42, 46 и 49-ой школах оборудуют новые помещения и пространства для реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» за 11,5 миллионов.Также деньги выделят для технопарка в 35-ой гимназии и школе №49. В оздоровительных лагерях «Дружба» и «Икар» на средства из бюджета города организуют питание, а в 48-ой школе и 4-ом детском саду отремонтируют крышу. Также средства распределят на другие проекты.