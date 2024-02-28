Во Владимире 25-летний молодой человек пытался украсть комплект колёс из припаркованного...

Во Владимире 25-летний молодой человек пытался украсть комплект колёс из припаркованного автомобиля.Речь идет про улицу Растопчина. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в полицию (в середине февраля) поступило сообщение от очевидцев о том, что в автомобиле «ВАЗ», припаркованном во дворе жилого дома, разбито стекло.«… Прибыв на место и установив владельца, выяснилось, что в салоне автомобиля находился комплект колес на летних шинах стоимостью 12 000 рублей. Два колеса стояли рядом с авто, а два других полицейские обнаружили спрятанными в сугроб недалеко от места парковки...» - пояснили в УМВД.Задержанный безработный местный житель признался в содеянном.Как пояснил молодой человек, он находился в состоянии алкогольного опьянения.Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам «покушения на кражу».Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com