Во Владимире 28 февраля изменены маршруты движения общественного транспорта. Во Владимире проходит...

Во Владимире 28 февраля изменены маршруты движения общественного транспорта.Во Владимире проходит форум «Духовное наследие России» с участием федеральных гостей. Заявлен приезд заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, председателя Государственного Фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, аудитора Счетной Палаты РФ Светланы Орловой и других. Известно, что в рамках мероприятия намечены встреча с участниками специальной военной операции и членами их семей, знакомство с практиками социальной реабилитации и пр.Напоминаем: вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской, на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.На время проведения мероприятия (с 12:00 до 18:00) автотранспорт во Владимире будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали.Также будут изменены маршруты движения общественного транспорта.Троллейбусные маршруты:№ 1 - на участке от улицы Гагарина до Б. Нижегородской троллейбусы будут следовать по улицам Батурина и Мира.№ 5 - на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе троллейбусы будут следовать по улицам Батурина, Мира и Усти-на-Лабе.Автобусные маршруты: №№ 12С, 15, 22, 25, 26С, 28 на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе будут следовать по Лыбедской магистрали.Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.Фото: Архив ГТРК «Владимир»