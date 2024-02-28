Во Владимире компания ОКТО официально уходит с рынка городских перевозок Компания ОКТО,...

Во Владимире компания "ОКТО" официально уходит с рынка городских перевозокКомпания "ОКТО", которая обслуживала 8 маршрутов областного центра, официально уходит с рынка пассажирских перевозок. Об этом сегодня сообщила мэрия.Городские чиновники фиксировали систематические нарушения со стороны перевозчика. Пассажиры жаловались на долгое ожидание транспорта на остановках и переполненные автобусы.Также владимирцы были недовольны регулярными пропусками рейсов, техническим состоянием автобусов и качеством обслуживания. Лидером антирейтинга был 15-й маршрут.Мэрия сообщает, что несмотря на уход компании, транспортное обслуживание пассажиров будет продолжено в любом случае.