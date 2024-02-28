Во Владимире планируют создать два новых технопарка «Кванториум». Как стало известно, депутаты...

Во Владимире планируют создать два новых технопарка «Кванториум».Как стало известно, депутаты Владимирского горсовета одобрили выделение бюджетных денег на ремонты школ и садиков, оборудование новых пространств для обучения детей, на проектирование ремонтных работ и оплату услуг.Город Владимир получил 5 млн рублей на создание двух технопарков «Кванториум» на базе школы № 49 и гимназии № 35.Деньги пойдут на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации, а также на ремонт помещений и закупку мебели.Напомним, действующий детский технопарк «Кванториум-33» во Владимире реализует пять основных направлений научно-технического творчества детей: аэротехнологии, биотехнологии, лазерные технологии, робототехника и промышленный дизайн.Что очень важно - обучение в технопарке бесплатное.Фото: https://vk.com/kvantorium33