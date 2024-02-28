Об этом рассказали представители городской администрации.
Во Владимире просят убрать автотранспорт с нескольких улиц . Об этом рассказали представители пресс-службы городской администрации.
Машины необходимо релоцировать, чтобы не мешать спецтранспорту при уборке снега. Производиться чистка будет с 20:00 до 7:00 завтрашнего дня. Нужно убрать все автомобили со следующих улиц:
Ул. Ново-Ямская;
Ул. 9 Января;
Ул. Горького;
Ул. 850-летия;
Ул. МЮДа;
Ул. Соколова-Соколенка;
Ул. Юбилейная;
Ул. Погодина;
Ул. Карла-Маркса;
Ул. Куйбышева;
Ул. Безыменского;
Ул. Модорова;
Ул. Мира, от ул. Почаевская до проспекта Строителей;
Ул. Мира, от ул. Горького до ул. Б. Нижегородская;
Ул. Молодежная;
Площадь Ленина;
Богословский переулок;
Коммунальный спуск.