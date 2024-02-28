Об этом рассказали представители городской администрации.

Во Владимире просят убрать автотранспорт с нескольких улиц . Об этом рассказали представители пресс-службы городской администрации.Машины необходимо релоцировать, чтобы не мешать спецтранспорту при уборке снега. Производиться чистка будет с 20:00 до 7:00 завтрашнего дня. Нужно убрать все автомобили со следующих улиц:Ул. Ново-Ямская;Ул. 9 Января;Ул. Горького;Ул. 850-летия;Ул. МЮДа;Ул. Соколова-Соколенка;Ул. Юбилейная;Ул. Погодина;Ул. Карла-Маркса;Ул. Куйбышева;Ул. Безыменского;Ул. Модорова;Ул. Мира, от ул. Почаевская до проспекта Строителей;Ул. Мира, от ул. Горького до ул. Б. Нижегородская;Ул. Молодежная;Площадь Ленина;Богословский переулок;Коммунальный спуск.