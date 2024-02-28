В ходе проверок сотрудниками ГИБДД выписано около 10 протоколов.

Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру сообщает, что недавно были подведены итоги рейдов, проведенных совместно с представителями Ространснадзора и прокуратуры с 19 по 21 февраля.Владимир Горелов, заместитель начальника городского отдела ГИБДД отметил, что эта проверка была проведена в связи с возрастающим количеством ДТП, в которых участвовал общественный транспорт. С начала года во Владимире уже произошло 10 аварий, в которых пострадали 13 человек, а один человек погиб.Для выявления причин таких происшествий, проверяющие произвели осмотр гаражей и конечных остановок. Общее количество проверенных автобусов составило 120, среди которых были 62 городских, 38 междугородних и 20 заказных.В ходе проверки были составлены 10 протоколов на водителей, один на компанию-перевозчика и еще восемь на ответственных сотрудников предприятий. Инспекторы ГИБДД выявили ряд нарушений, включая не предоставление преимущества пешеходам, отсутствие тахографа, превышение выбросов загрязняющих веществ и работу на линии без прохождения технического осмотра.