Во Владимире суд вынес приговор жителю Юрьев-Польского района, который чуть не убил мужа своей...

Во Владимире суд вынес приговор жителю Юрьев-Польского района, который чуть не убил мужа своей возлюбленной.24-летний житель Юрьев-Польского района признан виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Следствием и судом установлено, что 22 сентября текущего года в ночное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своей возлюбленной прибыл во Владимир к одному из гаражей, где находился ее супруг.На почве ревности мужчина нанес мужу подруги несколько ударов ножом в шею, а также пытался задушить. К счастью, ему не удалось довести свои действия до трагического финала.В ходе расследования судом по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда виновному назначено наказание - 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://t.me/SU_SKR33