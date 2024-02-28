Во Владимирской области 70 процентов инвалидов находят работу и получают господдержку В нашем...

Во Владимирской области 70 процентов инвалидов находят работу и получают господдержкуВ нашем регионе 70 процентов инвалидов, обратившихся в центры занятости, находят себе работу. Об этом сообщают в областном правительстве.Специалисты центров "Работа России" получают индивидуальную программу реабилитации и абилитации, и с учетом прописанных рекомендаций составляют индивидуальный карьерный план.В 2023 году в службу занятости обратились порядка тысячи граждан с инвалидностью.При их трудоустройстве работодатели могут получить господдержку. Им возмещаются затраты на оборудование рабочих мест.