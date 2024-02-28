Дом в поселке Балакирево Александровского района загорелся 27 февраля. Огонь возник в одной из квартир из-за холодильника, в итоге внутренняя отделка помещения сгорела, а жильцов пришлось

Дом в поселке Балакирево Александровского района загорелся 27 февраля. Огонь возник в одной из квартир из-за холодильника, в итоге внутренняя отделка помещения сгорела, а жильцов пришлось эвакуировать. О происшествии рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Дом №3 находится на улице 60 лет Октября. Спасателям о пожаре сообщили в 17:39. К счастью, огонь