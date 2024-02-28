До конца 2025 года в Александрове и Муроме появятся всесезонные курорты.

Конец 2025 года станет временем появления всесезонных курортов в Муроме и Александрове. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев 28 февраля.В Муроме уже создается уникальный парк «Илья Муромец», который прославит былины и патриотические идеалы. В 2023 году на территории парка открылась интерактивная площадка «Изба Ильи Муромца». В 2024 году, на территории Окского парка будет возведен затопляемый парк вдоль реки. В настоящее время идут археологические изыскания, прорабатывается концепция и подбираются материалы для строительства.В Александровском районе, в селе Каринское, будет построен всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Александровский Бор». Планируется, что загородный курорт смогут посещать до 90 тысяч туристов ежегодно.