Во Владимирской области продолжается подготовка к выборам Президента Российской...

Во Владимирской области продолжается подготовка к выборам Президента Российской ФедерацииИзбирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации постепенно выходит на финишную прямую. К важнейшему событию в жизни страны готовится и Владимирская область. Уже на этой неделе региональной избирательной комиссии передадут бюллетени для голосования.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- В ближайшие дни типография передаёт нам бюллетени, которые будут использованы при голосовании на выборах Президента Российской Федерации, не позднее 7-ого числа сотрудники спецсвязи доставят эти бюллетени в территориальные избирательные комиссии, и не позднее 13 числа, в среду эти бюллетени поступят в участковые избирательные комиссии.Напомним, выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта.А пока в регионе продолжается проект "ИнформУИК". Сотрудники участковых избирательных комиссий ведут работу по адресному информированию избирателей. Оно завершится 7 марта.Как сообщил "Вестям" Вадим Минаев, работники избиркомов уже обошли 80 процентов домовладений. По словам председателя облизбиркома, в большинстве случаев "двери открыты", люди благодарят за информирование о предстоящем голосовании.В прямом эфире ГТРК "Владимир" в преддверии выборов Президента Российской Федерации продолжаются политические дебаты.Они прошли на телеканалах Россия 1 и Россия 24. В студии ГТРК "Владимир" доверенные лица кандидатов на высший должностной пост страны обсудили тему сохранения и развития российской культуры. Кандидата в Президенты России Владимира Путина представил Владислав Маленко - из федерального списка доверенных лиц. Интересы кандидата в Президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого представил Владимир Рыкунов.В дискуссии принял участие и доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова - Альберт Русанен.