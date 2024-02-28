Во владимирском областном суде подвели итоги работы за 2023-й год и назвали лучших представителей...

Во владимирском областном суде подвели итоги работы за 2023-й год и назвали лучших представителей судейского сообществаС подробностями - Мария Платанюк.Гласность, открытость, верность Закону. Главные принципы Фемиды. По эффективности работы судебной системы Владимирская область - в тройке лучших. По поручению председателя областного суда Сергея Шишкина итоги работы судов региона подвёл его заместитель Дмитрий Ильичёв. Рассмотрено почти 6 тысяч уголовных дел. Это на 8 с половиной процентов меньше, чем в 22-ом.По первой инстанции окончено производство трехсот восьмидесяти тысяч дел всех категорий. С высокими результатами работы судей поздравили председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова, замгубернатора Эдуард Селезнёв, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, начальник Управления судебного департамента Вячеслав Калинин.Традиционно по итогам 23-его назвали лучших служителей Фемиды. В числе "Судей года" Юрий Давыдов, судья владимирского областного суда. По словам Юрия Валентиновича, ответственность колоссальная. Уверен, эта работа - вершина юриспруденции.Юрий Давыдов, судья владимирского областного суда:- Все дела, которые я рассматриваю, являются сложными делами, за которые предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Но, считаю, что наиболее интересными являются дела, в которых участвуют присяжные заседатели. Поскольку участие общественности в рассмотрении дела- это дополнительная ответственность и возможность донести до большого круга лиц особенности рассмотрения дел.Деятельность судьи многогранна, критериев смотра-конкурса много. И победителей всегда определяют коллегиально- судейским сообществом.Заместитель председателя облсуда Ярослав Морковкин подчеркивает: учитывают в том числе и работу с прессой, и взаимодействие с гражданским обществом.Ярослав Морковкин, заместитель председателя владимирского областного суда:- Мы всегда учитываем количество рассмотренных дел. Так называемую нагрузку. Некоторые судьи у нас загружены больше. Это зависит и от района, и от уровня суда. Так или иначе некоторые судьи рассматривали дел больше. Обязательно мы отмечаем сроки рассмотрения дел. Не нарушаются ли эти сроки, являются ли они разумными.Назвали лучших помощников судей, секретарей, и, конечно, "Суд года". Этого высокого звания удостоен Фрузенский районный суд областной столицы. Почти 8 лет его возглавляет Наталья Антонова. Победа в номинации- уже третья. Нагрузка на коллектив "стабильно высокая", рассказывает Наталья Валерьевна. Много лет назад она пришла в судопроизводство из органов прокуратуры.Наталья Антонова, председатель Фрунзенского районного суда г. Владимира ("Суд года"):- Считала, и считаю до сих пор, отработав 22 года в судебной системе, что это вершина юридической деятельности. Не в обиду своим коллегам будет сказано, поскольку последнее слово в принятии решения по гражданскому, по уголовному, по любому другому делу всегда остается за судьей.Отметили на совещании и представителей СМИ. В номинации "Лучший телесюжет( телепрограмма)- победила ГТРК "Владимир". Награды вручены и коллегам из районов. Служители Фемиды подчеркивают: суд и судьба - взаимосвязаны. От решения порой зависит жизнь человека. К примеру, в прошлом году оправдательных приговоров в регионе было шесть.Мария Платанюк, Александр Голубев "Вести-Владимир"