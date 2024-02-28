1000 доз вакцины «Спутник Лайт» для взрослых поступило во Владимирскую область. Партию распределят по больницам, в которых вакцина закончилась, рассказали в пресс-службе Минздрава. Это уже

1000 доз вакцины «Спутник Лайт» для взрослых поступило во Владимирскую область. Партию распределят по больницам, в которых вакцина закончилась, рассказали в пресс-службе Минздрава. Это уже четвертая партия вакцины за последние полгода. Всего за этот период область получила 3760 доз «Спутника Лайт» и «Конвасэла». Уже сегодня медорганизации начнут забирать вакцину со склада. В регионе заболеваемость ковидом