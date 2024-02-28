Владимирская область принимает вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Областные чиновники отчитываются о своей работе. Чернышенко проверяет развитие туризма, культуры, спорта,

Владимирская область принимает вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Областные чиновники отчитываются о своей работе. Чернышенко проверяет развитие туризма, культуры, спорта, цифровизации, высшего образования и науки в регионе, поделился губернатор региона в официальном аккаунте. Вице-премьер посетил и Владимирский государственный университет, а именно инжиниринговый центр использования лазерных технологий в машиностроении. Кроме того, зашел в школу олимпийского резерва по