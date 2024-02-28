Всероссийский кастинг: в Москве впервые состоится концерт Мегарок, который объединит тысячи...

"Всероссийский кастинг": в Москве впервые состоится концерт "Мегарок", который объединит тысячи музыкантовА следующая новость порадует поклонников рок-музыки. Этим летом в Москве впервые состоится концерт "Мегарок", он объединит на одной сцене тысячи музыкантов - начинающих и уже известных. А пока организаторы шоу проводят всероссийский кастинг.Идею участия в кастинге барабанщику Леониду Никонову подсказал друг. Формат проведения фестиваля музыкантам показался интересным.Леонид Никонов, барабанщик (город Москва):- Скинул список песен, которые будут в проекте, и я подумал — почему нет? Песни мне все практически знакомы, можно сказать, с детства. И я сказал — я подумаю. А потом сказал — да."Мегарок" откроет самую большую сцену страны для начинающих и уже известных артистов. Принять участие в концерте смогут вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы, а также целые музыкальные коллективы.Для всех поклонников рок-музыки это возможность исполнить культовые песни отечественных и зарубежных рок-групп, испытать эмоции, доступные только настоящим рок-звездам. Для опытных музыкантов "Мегарок" станет новой ступенью в карьере, а новичкам откроет возможность заявить о себе на всю страну.Сергей Денисенко, бренд-директор "МЕГАРОК":- Мы хотим дать возможность каждому проявить свой талант и оказаться на сцене, почувствовать себя настоящей звездой. Мы верим, что у очень многих людей, которые как-то связаны с музыкой — которые играют музыку, поют — у них большой потенциал, большой талант.Первый шаг к участию в грандиозном мероприятии — регистрация на сайте Мегарок.рф.Участники, прошедшие отбор, готовятся к концерту под руководством наставников — известных российских рок-музыкантов.Стать частью самого масштабного рок-шоу страны можно уже этим летом: "МЕГАРОК" состоится 29 июня на московской ЦСКА Арене.Наталья Головешкина, "Вести-Владимир"