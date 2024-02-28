Что делать, если не устроил товар? Как грамотно защитить свои права? Разбираемся вместе с адвокатом Алексеем Фроловым. Адвокат Алексей Фролов: тел. +79157523710Адрес: г. Владимир, ул. Ильича, д. 6

Что делать, если не устроил товар? Как грамотно защитить свои права? Разбираемся вместе с адвокатом Алексеем Фроловым. Адвокат Алексей Фролов: тел. +79157523710Адрес: г. Владимир, ул. Ильича, д. 6 Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама адвоката Фролова А.С. Erid: 2VtzqvuAVbx