Все любителям истории России советуем проверить свои знания, ответив на вопросы из нового теста от Дни.ру.

Все любителям истории России советуем проверить свои знания, ответив на вопросы из нового теста от "Дни.ру".Любите Россию и считаете себя настоящим патриотом? Значит вы хорошо разбираетесь в истории страны. Попробуйте пройти новый тест, подготовленный "Дни.ру", и проверить свои знания.Вас ждут интересные вопросы, посвященные современной России, СССР, Российской империи и Руси. Тест состоит из десяти вопрос. Правильный ответ только один, будьте внимательны!Справились с историей? Значит пора переходить к географии! Вас ждет еще один интересный тест от "".