Юные спортсмены из Владимирской области завоевали золото на Первенстве России по...

Юные спортсмены из Владимирской области завоевали золото на Первенстве России по полиатлону.Соревнования проходили в Рязанской области и собрали представителей 20 регионов страны, более 180 человек.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Владимирская команда показала отличный результат. Золото в командных соревнованиях с лыжной эстафетой завоевали юноши — Илья Егоров, Матвей Соколов и Никита Пузанов.Бронзу в троеборье (лыжная гонка) взяла Анна Соколова.На заметку:Полиатлон (от греческих слов poly — много и Athlon — состязание) – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие у занимающихся разносторонних физических качеств и прикладных навыков. В содержание полиатлона включены упражнения из разных видов спорта: легкой атлетики, плавания, лыжных гонок, а также гимнастические упражнения и пулевая стрельба.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области