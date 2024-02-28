Юлия Беликова из деревни Ручей Ковровского района увлекается фотографией. Ее любимые модели – птицы, которые прилетают к кормушке у дома. Ее Юлия повесила зная, что дорога находится далеко,

Юлия Беликова из деревни Ручей Ковровского района увлекается фотографией. Ее любимые модели – птицы, которые прилетают к кормушке у дома. Ее Юлия повесила зная, что дорога находится далеко, и трапезу пернатым ничто не испортит. Фотоохотница рассказала «Шестому каналу», каких птиц ей удалось заснять. Венцом «карьеры» фотографа по праву можно считать снимки дятлов. Юлии удалось заснять