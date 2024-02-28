Во вторник, 27 февраля, в деревне Омофорово Собинского района случился страшный пожар, в котором погибла женщина.

Во вторник, 27 февраля, в деревне Омофорово Собинского района случился страшный пожар, в котором погибла женщина. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия произошла в 10.51. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте ЧП спасатели нашли тело пострадавшей.Специалисты выяснили, что к пожару привела неисправность дымохода отопительной печи. В настоящий момент проверку проводит следствие.