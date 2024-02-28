Житель Петушинского района лишился мотоцикла в доход государства из-за нетрезвой езды. Петушинский...

Житель Петушинского района лишился мотоцикла в доход государства из-за нетрезвой езды.Петушинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя.Вечером 21 августа прошлого года мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности (по ст. 12.26 КоАП РФ), всё равно сел за руль своего мотоцикла («Иж Планета Спорт») в нетрезвом состоянии.У дома № 16 по улице Трансформаторная города Костерево он был остановлен сотрудниками ДПС, которые, визуально определив у водителя признаки опьянения, предложили ему пройти медицинское освидетельствование у врача-нарколога, но тот отказался.«… Приговором суда виновному был назначен штраф - 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. А также его мотоцикл конфисковали в доход государства...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com