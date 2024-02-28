Ранее судимый за тяжкие телесные житель Лакинска подозревается в убийстве товарища.

По данным Следственного Комитета по Владимирской области, потерпевший приехал к товарищу и его сожительнице погостить. После распития алкоголя произошла ссора. Как утверждают подозреваемый и его спутница, пострадавший начал приставать к женщине и стал распускать руки.В ходе конфликта мужчины подрались, а подозреваемый с помощью ножа нанёс товарищу один удар. Раненный смог выйти из квартиры и позвать на помощь, но вскоре умер на лестничной клетке. Соседи вызвали полицейских и медиков, обвиняемый был задержан. Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает суда.