Женщина рассказала, что в вечернее время за ней следом в подъезд дома зашел неизвестный молодой человек, который отобрал сумку...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому району задержали подозреваемого в грабеже.В ОМВД России по Ломоносовскому району с заявлением о грабеже обратилась 74-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в вечернее время за ней следом в подъезд дома по улице Кравченко зашел неизвестный молодой человек, который отобрал сумку с деньгами и личными вещами, после чего скрылся. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из аэропортов при попытке улететь из страны был задержан подозреваемый. Им оказался безработный 21-летний уроженец ближнего зарубежья.Отделом дознания ОМВД России по Ломоносовскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56