К пенсионерке подбежал неизвестный мужчина, вырвал у неё из рук кошелёк с находящимися там денежными средствами , после чего скрылся...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемого в грабеже.В ОМВД России по району Преображенское обратилась 82-летня женщина с сообщением о совершённом в отношении неё грабеже. Как установили полицейские, возле одного из домов на Большой Черкизовской улице к пенсионерке подбежал неизвестный мужчина, вырвал у неё из рук кошелёк с находящимися там денежными средствами в размере 7 тысяч рублей, после чего скрылся.В ходе отработки вверенной территории полицейские задержали подозреваемого на Халтуринской улице. Им оказался 25-летний приезжий мужчина.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73