Подозреваемые похитили лом черного металла с неэксплуатируемого объекта с целью дальнейшей продажи.

22 марта следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 29-и и 34-летнего местных жителей. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных после поступившего сообщения о хищении имущества с неэксплуатируемого объекта в Судогодском районе.Установлено, что подозреваемые в ночное время проникли в помещение объекта, демонтировали металлические конструкции, сложили их в автомобильный прицеп и скрылись, планируя в дальнейшем реализовать металлолом.Общая масса металлолома составила 580 килограммов.Похищенное имущество было изъято полицейскими.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.