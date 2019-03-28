Врачи в Бангладеш были ошеломлены, когда 20-летняя Арифа Султана, родившая в конце февраля сына, через 26 дней снова вернулась в роддом. На свет – меньше, чем через месяц, — появились близнецы: мальчик и девочка. Оказалось, у женщины редкая патология - вторая матка, а врачи этого не заметили.

Врачи в Бангладеш были ошеломлены, когда 20-летняя Арифа Султана, родившая в конце февраля сына, через 26 дней снова вернулась в роддом.На свет – меньше, чем через месяц, — появились близнецы: мальчик и девочка.Как отмечают местные СМИ, первенец родился недоношенным, но в целом роды прошли нормально, и женщина даже не подозревала, что все еще беременна. Оказалось, врачи не заметили, что у нее редкая паталогия: вторая матка.Женщине сделали кесарево сечение. Все дети здоровы, роды прошли без осложнений. Она призналась, что счастлива появлению на свет сразу троих детей, но беспокоится, как воспитает их, поскольку их семья бедная.Ее муж пытается храбриться, пишет портал Asia One. Он называет случившееся чудом и обещает сделать все возможное, чтобы дети росли счастливыми.