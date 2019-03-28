Певица вышла в свет в
молодежном наряде. Своим смелым образом Алла Пугачева удивила и восхитила поклонников.
Певица вышла в свет в
молодежном наряде. Своим смелым образом Алла Пугачева удивила и восхитила поклонников.
Примадонна стала гостьей показа Yudashkin Kids, который прошел в
рамках Недели моды в Москве. Алла Пугачева поддержала свою пятилетнюю дочь Лизу.
Наследница артистки и юмориста
Максима Галкина вышла на подиум, чтобы представить одежду бренда. Снимки
появились в Instagram-аккаунте alla_pugacheva_forum.
Алла Пугачева выбрала для выхода в свет молодежный наряд:
кожаную черную косуху и брюки, кепку и сверкающую черную блузу, расшитую
пайетками. Образ звезды отечественной эстрады
произвел сильное впечатление на поклонников.
В комментариях пользователи соцсети назвали одарили Примадонну массой комплиментов, восхитившись ее моложавому
виду и неувядающей красоте. "Алла Борисовна с каждым годом все молодеет... везет же!",
"Алла Борисовна, вы супер! Красивая, молодая!", "Какое красивое лицо у
Аллочки!!! Супер!!! Зубки, щечки!!!", – высказались россияне.
Напомним, в середине апреля отметит круглую
дату. Примадонне исполнится 70 лет. В честь юбилея певица готовит грандиозный
концерт, билеты на который раскупили практически сразу. Много контрамарок
досталось перекупщикам, которые задрали цены до 500 тысяч (партер).