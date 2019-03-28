Певица вышла в свет в молодежном наряде. Своим смелым образом Алла Пугачева удивила и восхитила поклонников.

Певица вышла в свет вмолодежном наряде. Своим смелым образом Алла Пугачева удивила и восхитила поклонников.Примадонна стала гостьей показа Yudashkin Kids, который прошел врамках Недели моды в Москве. Алла Пугачева поддержала свою пятилетнюю дочь Лизу.Наследница артистки и юмористаМаксима Галкина вышла на подиум, чтобы представить одежду бренда. Снимкипоявились в Instagram-аккаунте alla_pugacheva_forum.Алла Пугачева выбрала для выхода в свет молодежный наряд:кожаную черную косуху и брюки, кепку и сверкающую черную блузу, расшитуюпайетками. Образ звезды отечественной эстрадыпроизвел сильное впечатление на поклонников.В комментариях пользователи соцсети назвали одарили Примадонну массой комплиментов, восхитившись ее моложавомувиду и неувядающей красоте. "Алла Борисовна с каждым годом все молодеет... везет же!","Алла Борисовна, вы супер! Красивая, молодая!", "Какое красивое лицо уАллочки!!! Супер!!! Зубки, щечки!!!", – высказались россияне.Напомним, в середине апреля отметит круглуюдату. Примадонне исполнится 70 лет. В честь юбилея певица готовит грандиозныйконцерт, билеты на который раскупили практически сразу. Много контрамарокдосталось перекупщикам, которые задрали цены до 500 тысяч (партер).