Басманный суд Москвы отправил на два месяца под арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на сумму в четыре миллиарда рублей.

Басманный суд Москвы отправил на два месяца под арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на сумму в четыре миллиарда рублей.Как передает "Интерфакс", судья Наталия Дударь согласилась с доводами следствия и прокуратуры и избрала для экс-чиновника меру пресечения в виде содержания его в следственном изоляторе до 25 мая 2019 года.Тем самым она отказала адвокатам Абызова об избрании подследственному более мягкой меры в виде домашнего ареста или освобождения до суда под залог в один миллиард рублей. Поручителями выступили руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс, бывший глава администрации президента Александр Волошин, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред ВЭБа Наталья Тимакова, актриса Чулпан Хаматова.Необходимую сумму за освобождение Абызова был готов внести совладелец "Новапорта" Роман Троценко.Сам обвиняемый отверг предъявленные ему обвинения и попросил не арестовывать, отметив, что понимает "органы следствия, у них есть свое направление, они работают, как привыкли, и я никого не осуждаю".Ранее сообщалось, что представитель Следственного комитета РФ попросил суд арестовать Абызова, мотивируя это тем, что у подсудимого есть имущество за рубежом и связи в правоохранительных органах, поэтому он может оказать давление на свидетелей или скрыться. Генеральная прокуратура поддержала данное ходатайство.