Лидер испанской футбольной Ла Лиги клуб Барселона нацелился на молодого английского нападающего Маркуса Рэшфорда, который выступает за Манчестер Юнайтед. При этом со стороны МЮ также имеется интерес к подобной сделке, но каталонцы хотят вместе с деньгами отдать в Манчестер двух своих игроков.

Лидер испанской футбольной Ла Лиги клуб "Барселона" нацелился на молодого английского нападающего Маркуса Рэшфорда, который выступает за "Манчестер Юнайтед". При этом со стороны "МЮ" также имеется интерес к подобной сделке, но каталонцы хотят вместе с деньгами отдать в Манчестер двух своих игроков."Барса" продолжает поиски перспективного форварда взамен ушедшего во французский "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара. Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов вести переговоры с мадридским "Атлетико" по кандидатуре француза Антуана Гризманна и с немецким "Айнтрахтом" о переходе серба Луки Йовича. Теперь в этот список добавился Рэшфорд.Как сообщает инсайдер из стана "Барселоны", на которого ссылается испанское издание Mundo Deportivo, "МЮ" может согласиться продать 21-летнего перспективного нападающего и не возражает против включения в сделку двух бразильских игроков из столицы Каталонии – Филиппе Коутиньо и Малкома.При этом объективно говоря, есть целый ряд "но", которые могут встать на пути подобного обмена трансферами. Во-первых, сам Рэшфорд чувствует себя в Манчестере вполне комфортно и не хотел бы покидать "Юнайтед". Коутиньо явно не вписался в состав "Барсы", но он почти категорически не хочет возвращаться в Англию, где уже играл в составе "Ливерпуля" и где его семья чусвствовала себя не слишком комфортно.Текущий контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает летом 2020 года и первая стадия переговоров о его продлении прошла неудачно для клуба. Самое интересное в этой истории то, что "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" играют друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов. И есть вопрос: не скажется ли на развитии переговоров о Рэшфорде результат этого противостояния?