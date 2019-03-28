Его отставке предшествовала целая череда проверок

Его отставке предшествовала целая череда проверокАдминистрация Владимирской области хочет разорвать контракт с генеральным директором и главным редактором «Губернии-33». Эту информацию нашим коллегам из «Зебра-ТВ» подтвердил сам Александр Орлов.Собрание учредителей, на котором рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий главреда состоится 3 апреля. Там же поднимут вопрос о назначении нового гендиректора.Отставке Александра Орлова предшествовала целая череда проверок, которые проводила контрольно-ревизионная инспекция и Счётная палата. По словам уходящего генерального директорам, «ничего серьёзного» в рамках проверок не обнаружили.