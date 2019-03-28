На чемпионате России по биатлону, проходящем в Тюмени, Екатерина Глазырина, представляющая Свердловскую область, стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра. Она преодолела дистанцию за 23 минуты 45,8 секунды, закрыв все мишени на двух огневых рубежах.

На чемпионате России по биатлону, проходящем в Тюмени, Екатерина Глазырина, представляющая Свердловскую область, стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра. Она преодолела дистанцию за 23 минуты 45,8 секунды, закрыв все мишени на двух огневых рубежах.Серебро чемпионата России досталось Ларисе Куклиной. Спортсменка из Ямало-Ненецкого автономного округа отстала от лидера на 12,9 секунды, также не допустив ни одного промаха. Третьей в гонке стала представительница Свердловской области Светлана Миронова. Она дважды ошиблась в стрельбе (+40,9 секунды).Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля.