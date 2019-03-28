Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена Лубянка и Парк культуры в 2010 году, признал свою вину.

Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.Как передает ТАСС, это произошло в ходе слушаний в Басманном суде Москвы, по итогам которых подсудимый был арестован на два месяца – до 27 мая.Нуров был задержан 27 марта в Дагестане сотрудниками ФСБ и 28 марта доставлен в Москву, где предстал перед служителями Фемиды.По данным Следственного комитета России мужчина входил в состав бандгруппы Магомед-Али Вагабова, уничтоженного в ходе спецоперации в августе 2010 года вместе с другими боевиками.Ему предъявлено обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов. Нурову грозит наказание от 15 до 20 лет колонии строгого режима или пожизненное лишение свободы.29 марта 2010 года в результате двух взрывов террористов-смертниц Мариам Шариповой и Джаннет Абдуллаевой на московских станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 39 человек погибли, еще 160 пассажиров пострадали.Смертницы были вдовами ликвидированных ранее боевиков, уроженками Дагестана. Их подготовкой и сопровождением в Москву занимались участники бандгруппы Вагабова.