Константин Богомолов никак не порвет связи с бывшей женой.
Возможно, виной тому его сериал Содержанки, в котором главную роль
сыграла Дарья Мороз. На фотографиях в микроблогах бывших супругов они почему-то
очень похожи.
Константин Богомолов никак не порвет связи с бывшей женой.
Возможно, виной тому его сериал "Содержанки", в котором главную роль
сыграла Дарья Мороз. На фотографиях в микроблогах бывших супругов они почему-то
очень похожи.
Интересную деталь подметил телеграм-канал "Антиглянец".
Там опубликован коллаж из недавних снимков и Дарьи
Мороз. Если бы не щетина на лице режиссера, можно было бы подумать, что на
фотографиях один человек – настолько схожи образы экс-супругов.
"Когда бывшие муж и жена – все равно одна сатана",
– подписан пост в телеграм-канале.
В Сети и в тусовке шоу-бизнеса сейчас активно обсуждается снятый сериал "Содержанки". Дарья Мороз в нем исполняет главную
роль. Образ жесткого следователя актрису преследует и в жизни – ведь ей
пришлось радикально сменить прическу, оставив на голове короткий ежик. А
мрачное выражение лица и усталость в глазах делают Дарью еще больше похожей на Константина.
На премьере сериала, которая состоялась в начале марта,
присутствовали как оба экс-супруга, так и нынешняя пассия Константина
Богомолова Ксения Собчак. Надо сказать, что собравшиеся на презентацию зрители
предвкушали скандал: режиссер обещал ленту, насыщенную сценами необузданного
секса. Однако реальность их разочаровала. Сцен было немного, а секс не такой уж
и необузданный – можно даже сказать, весьма скромный.
Сериал "Содержанки" стал дебютом в жанре многосерийного кино. Съемки драмы проходили с 16 сентября по
11 декабря 2018 года. Проект Богомолова был представлен в Сети 7 марта 2019-го.