Константин Богомолов никак не порвет связи с бывшей женой. Возможно, виной тому его сериал Содержанки, в котором главную роль сыграла Дарья Мороз. На фотографиях в микроблогах бывших супругов они почему-то очень похожи.

Константин Богомолов никак не порвет связи с бывшей женой.Возможно, виной тому его сериал "Содержанки", в котором главную рольсыграла Дарья Мороз. На фотографиях в микроблогах бывших супругов они почему-тоочень похожи.Интересную деталь подметил телеграм-канал "Антиглянец".Там опубликован коллаж из недавних снимков и ДарьиМороз. Если бы не щетина на лице режиссера, можно было бы подумать, что нафотографиях один человек – настолько схожи образы экс-супругов."Когда бывшие муж и жена – все равно одна сатана",– подписан пост в телеграм-канале.В Сети и в тусовке шоу-бизнеса сейчас активно обсуждается снятый сериал "Содержанки". Дарья Мороз в нем исполняет главнуюроль. Образ жесткого следователя актрису преследует и в жизни – ведь ейпришлось радикально сменить прическу, оставив на голове короткий ежик. Амрачное выражение лица и усталость в глазах делают Дарью еще больше похожей на Константина.На премьере сериала, которая состоялась в начале марта,присутствовали как оба экс-супруга, так и нынешняя пассия КонстантинаБогомолова Ксения Собчак. Надо сказать, что собравшиеся на презентацию зрителипредвкушали скандал: режиссер обещал ленту, насыщенную сценами необузданногосекса. Однако реальность их разочаровала. Сцен было немного, а секс не такой ужи необузданный – можно даже сказать, весьма скромный.Сериал "Содержанки" стал дебютом в жанре многосерийного кино. Съемки драмы проходили с 16 сентября по11 декабря 2018 года. Проект Богомолова был представлен в Сети 7 марта 2019-го.