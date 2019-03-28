Жители многоэтажки в Таганском районе столицы просят избавить их от неожиданного подселения - лестничную клетку бездомные превратили в ночлежку. В итоге в подъезде горы мусора, невыносимый запах и пьяные дебоши. В соседнем подъезде располагается опорный пункт полиции. Но участковый заявил, что ничем помочь не может.

Жители многоэтажки в Таганском районе столицы просят избавить их от неожиданного подселения — лестничную клетку бездомные превратили в ночлежку. В итоге в подъезде горы мусора, невыносимый запах и пьяные дебоши. В соседнем подъезде располагается опорный пункт полиции. Но участковый заявил, что ничем помочь не может.Эта компания ведет себя непредсказуемо: за мгновение до удара по камере они жаловались на жизнь и просили о помощи.- Жить негде, квартиры нет, дома нет, пустите нас к себе переночевать.- Я остался без дома, без жилья. Я 12 лет армии отдал, кому я сейчас нужен.Бродяги облюбовали подъезд дома на Библиотечной улице месяц назад. Пространство под лестницей для них теперь и стол, и дом, и туалет.- Живем, как можем. Зимуем вот так по подъездам, летом живем всегда на улице.Под лестницей собираются до 15 человек. Драки, нецензурная брань, пьяные скандалы жителей довели до отчаяния. На замечания новые соседи реагируют агрессивно. А по ночам устраивают поквартирные обходы."В три часа ночи они прошлись по квартирам и просили у кого-то воды, у кого-то сигарет. Тем, кто не открыл, нагадили под входную дверь", — рассказывает Зоя Никитина.Домофон никакой защиты не дает, дверь все равно открывают рывком. В соседнем подъезде находится опорный пункт полиции. Но участковый говорит, что задержать бродяг могут, только если зафиксировано нарушение порядка. А ночью отделение не работает.Социальный патруль, который жители вызывали не раз, может забрать непрошенных гостей, только если они сами согласятся. Везут бродяг сюда в центр социальной адаптации на Иловайской улице. Здесь можно поесть, помыться, восстановить документы и даже трудоустроиться. Владимир Селезнев потерял квартиру из-за мошенников. Юристы центра в течении нескольких лет занимались этим делом, в итоге суд признал сделку недействительной."Была назначена судмедэкспертиза, которая доказала, что я был невменяемый на момент подписания договора купли-продажи. И мне восстановили собственность на мою квартиру", — рассказывает Владимир Селезнев.Однако оставаться в центре готовы далеко не все."Они возвращаются обратно на улицу — кто-то хочет выпить, кого-то не устраивают наши условия договора", — объясняет Сергей Тимошенков, директор центра социальной адаптации имени Е. Глинки.Компания из подъезда на Библиотечной улице на этот раз в центр реабилитации все же поехала. Но жильцы опасаются, что уже через несколько бродяги вернутся на прежнее место.