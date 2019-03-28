Один рыбак утонул, еще трое пропали без вести на Волге, провалившись под лед, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области. Спасатели обнародовали видео с места ЧП.

Один рыбак утонул, еще трое пропали без вести на Волге, провалившись под лед, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области. Спасатели обнародовали видео с места ЧП.В ледяной воде в районе улицы Волжский Рейд в Балахне четверо мужчин оказались около восьми утра. По предварительным данным, самодельная лодка напоролась на льдину и опрокинулась, течением рыбаков утащило под воду.Прибывшие на место спасатели около 09:30 обнаружили тело 58-летнего мужчины, а спустя еще 50 минут подняли и плавсредство. Поиски еще троих человек пока успехом не увенчались. Пока что они числятся пропавшими без вести, но сотрудники МЧС не надеются найти их живыми.