Нелепый случай произошел в Белгороде. Там мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастической эпопеи Звездные войны.

Нелепый случай произошел в Белгороде. Там мэр ЮрийГалдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастическойэпопеи "Звездные войны".Музыказазвучала в тот момент, когда градоначальника пригласили выйти натрибуну. На казус обратили внимание СМИ.Журналисты отметили, что это было "несколькосимволично". Дело в том, что в конце января градоначальника раскритиковали в Сетиза то, что на встрече с жителями он посоветовал не услышавшему его пенсионеруиспользовать слуховой аппарат.После постыдного инцидента с присягой уволилась руководительуправления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова. Кроме того, своидолжности по собственному желанию оставили и несколько других чиновников, сообщаетофициальный сайт администрации города.Отметим, что инцидент попал в эфир Первого канала – в вечернем шоу Иван Ургантотметил неординарный подход к стандартам формальной процедуры. Высмеяли инциденти в соцсетях. "Эпичнее было бы под "Имперский марш", "Дарт мэр Вейдер", "Атакаклоунов", "Там на кафедре похоже световой меч блестит", -иронически прокомментировали появившийся в Сети видеоролик пользователи Twitter.Версию о том, что трек из "Звездныхвойн" выбрала именно Людмила Грекова, в пресс-службе администрации опровергли.По их данным, ошибку допустил звукооператор.