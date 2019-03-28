Нелепый случай произошел в Белгороде. Там мэр Юрий
Галдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастической
эпопеи Звездные войны.
Нелепый случай произошел в Белгороде. Там мэр Юрий
Галдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастической
эпопеи "Звездные войны".
Музыка
зазвучала в тот момент, когда градоначальника пригласили выйти на
трибуну. На казус обратили внимание СМИ.
Журналисты отметили, что это было "несколько
символично". Дело в том, что в конце января градоначальника раскритиковали в Сети
за то, что на встрече с жителями он посоветовал не услышавшему его пенсионеру
использовать слуховой аппарат.
После постыдного инцидента с присягой уволилась руководитель
управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова. Кроме того, свои
должности по собственному желанию оставили и несколько других чиновников, сообщает
официальный сайт администрации города.
Отметим, что инцидент попал в эфир Первого канала – в вечернем шоу Иван Ургант
отметил неординарный подход к стандартам формальной процедуры. Высмеяли инцидент
и в соцсетях. "Эпичнее было бы под "Имперский марш", "Дарт мэр Вейдер", "Атака
клоунов", "Там на кафедре похоже световой меч блестит", -
иронически прокомментировали появившийся в Сети видеоролик пользователи Twitter.
Версию о том, что трек из "Звездных
войн" выбрала именно Людмила Грекова, в пресс-службе администрации опровергли.
По их данным, ошибку допустил звукооператор.