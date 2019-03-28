Певица поделилась в Instagram видео, которое вызвало
бурную реакцию подписчиков. Виктория Дайнеко показала, как проходит ее утро.
Певица поделилась в Instagram видео, которое вызвало
бурную реакцию подписчиков. Виктория Дайнеко показала, как проходит ее утро.
"Доброе утро. Кто как
просыпается?" – спросила артистка у подписчиков. В ролике Виктория Дайнеко в
коротком спортивном топе и коротких шортиках демонстрирует ходьбу на беговой
дорожке.
Фоном играет музыка, под которую звезда подпевает.
Пользователи соцсети осыпали знаменитость комплиментами и принялись возбужденно
хвались ее фигуру. "Какая вы
вкусная) обожаю ваши ноги и попу, они такие сочные)", "Красотка", "Cлишком
аппетитная", "Фигурка супер", "Вика, ты просто прелесть", "Секси
спортсменка. Какой пресс…", – высказались фолловеры.
Ранее 31-летняя певица
решилась показать, как выглядит без макияжа. Фото Виктория Дайнеко опубликовала
на своей странице в Instagram. Россияне пришли в восторг от того,
как свежо выглядит певица.
Оценила фото певицы
без косметики и актриса Екатерина Вуличенко. "Очень красиво, между
прочим!" – поддержала звезда кино, оставив комментарий
под ее фото.
Отметим, что часто балует поклонников новыми фото и видео из частной жизни. Однако
подробностями на любовном фронте певица не делится. Крайне редко она
рассказывает и о своей дочери.