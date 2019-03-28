Певица поделилась в Instagram видео, которое вызвало бурную реакцию подписчиков. Виктория Дайнеко показала, как проходит ее утро.

Певица поделилась в Instagram видео, которое вызвалобурную реакцию подписчиков. Виктория Дайнеко показала, как проходит ее утро."Доброе утро. Кто какпросыпается?" – спросила артистка у подписчиков. В ролике Виктория Дайнеко вкоротком спортивном топе и коротких шортиках демонстрирует ходьбу на беговойдорожке.Фоном играет музыка, под которую звезда подпевает.Пользователи соцсети осыпали знаменитость комплиментами и принялись возбужденнохвались ее фигуру. "Какая вывкусная) обожаю ваши ноги и попу, они такие сочные)", "Красотка", "Cлишкомаппетитная", "Фигурка супер", "Вика, ты просто прелесть", "Сексиспортсменка. Какой пресс…", – высказались фолловеры.Ранее 31-летняя певицарешилась показать, как выглядит без макияжа. Фото Виктория Дайнеко опубликовалана своей странице в Instagram. Россияне пришли в восторг от того,как свежо выглядит певица.Оценила фото певицыбез косметики и актриса Екатерина Вуличенко. "Очень красиво, междупрочим!" – поддержала звезда кино, оставив комментарийпод ее фото.Отметим, что часто балует поклонников новыми фото и видео из частной жизни. Однакоподробностями на любовном фронте певица не делится. Крайне редко онарассказывает и о своей дочери.