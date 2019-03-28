В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева расследуется уголовное дело о махинациях в лесной отрасли на 10 миллиардов рублей. Дело ведет УФСБ по Хабаровскому краю.

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева расследуется уголовное дело о махинациях в лесной отрасли на 10 миллиардов рублей.Как сообщили ТАСС источники в силовых структура, уголовное дело по материалам проверки управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе было возбуждено УФСБ по Хабаровскому краю. Источник не смог сказать, передавалось ли дело для расследования в иное следственное подразделение, в частности в СК РФ.Между тем региональное отделение "Единой России" в Хабаровском крае рассмотрит вопрос о членстве Виктора Ишаева. По словам собеседника РИА Новости, это будет сделано после получения официальной информации о возбуждении уголовного дела. Пока такой информации в партии не получали.Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в здании правительства Хабаровского края. В пресс-службе правительства региона уточнили, что следственные действия проводились в кабинете зампредседателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимира Хлапова, а также в офисах членов семьи экс-губернатора Ишаева. Никого не задержали."Группа уехала одна, с собой никого не выводили. Хлапов уехал отдельно, на своей машине. По нашей информации, никаких задержаний пока не было", — сказали в пресс-службе.Глава Хабаровского края Сергей Фургал был удивлен информацией об обысках. По его словам, в это время в здании шло расширенное заседание правительства Хабаровского края, на котором бсуждались вопросы профилактики правонарушений и противодействия преступности."Какие обыски? Я не знаю. В данный момент все правительство находится здесь", — сказал Фургал.Заседание правительства прошло в обычном режиме. Все вопросы повестки дня были рассмотрены.По данным прокурорской проверки, с октября 2013 года по сентябрь 2018 год чиновник хабаровского правительства, который курировал лесную отрасль, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, которой руководил его друг. В результате лесопромышленник получил из федерального бюджета субсидии на миллиард рублей, а также вырубил лес, причинив более 9 миллиардов рублей ущерба.Были возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий", "Пособничество в мошенничестве", "Мошенничество" и "Пособничество в превышении должностных полномочий".