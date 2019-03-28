Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, задержанного 28 марта в Москве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, задержанного 28 марта в Москве.Об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.Она рассказала, что экс-чиновник задержан и в данное время сотрудники Следственного комитета вместе с бойцами ФСБ проводят обыски.70-летний Ишаев, который в 1991—2009 годах возглавлял Хабаровский край, в 2013-2018 годы занимал должность советника президента "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.Он подозревается СКР в том, что в период с 2014-го по 2017 год, обманув руководство нефтяной компании, обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.Как пояснил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, уголовное дело против Ишаева было инициировано службой безопасности нефтяной компании, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора расследуется уголовное дело о махинациях в лесной отрасли на 10 миллиардов рублей.