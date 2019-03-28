Группа компаний INGRAD, которой владеет концерн Россиум банкира Романа Авдеева, разыграл среди покупателей квартир стильный автомобиль MINI Cooper. Также клиенты получили скутеры, телефоны Vespa и другие ценные призы.
Группа компаний INGRAD, которой владеет концерн "Россиум" банкира Романа Авдеева, разыграл среди покупателей квартир стильный автомобиль MINI Cooper. Также клиенты получили скутеры, телефоны Vespa и другие ценные призы.
Розыгрыш проводили среди нескольких тысяч клиентов. Все они
купили квартиры от "Инград" с 1 января 2018 по 15 февраля 2019 года и
получили на руки карту "Клуба привилегий INGRAD".
Главным призом розыгрыша стал ИнградМобиль. Его обладателем
стал Иван, будущий житель ЖК "Лесопарковый", который возводится в
экологически чистом месте на юге Москвы. В понедельник счастливый обладатель
автомобиля приехал за своим призом.
По словам Ивана, победа стала для него неожиданностью.
"Не верил до конца, даже когда пересмотрел видеозапись с результатами. И
только, когда забирал, пришло осознание и радость", – поделился радостью
победитель.
Проявляли активность и другие счастливчики, выигравшие
ценные призы от девелопера. Своих владельцев нашли скутеры, велосипеды,
смартфоны iPhone последних моделей. Вручение призов продолжается.
Розыгрыш от ГК "Инград" – один из самых,
масштабных, креативных и громких проектов за последние годы на девелоперском
рынке. "Главные призы – легендарный автомобиль Mini Cooper и культовые мопеды
Vespa были брендированы супергероями INGRAD, олицетворяющими ценности
компании. Качественная оригинальная
аэрография позволила нам создать не просто брендированные призы, но подлинные
арт-объекты, выгодно выделяющиеся на улицах города", – отметил креативный
директор группы компаний Роман Антоновский.
По его словам, промо-компания помогла ГК "Инград"
решить сразу три задачи: повысить узнаваемость бренда INGRAD, стимулировать
продажи и повысить лояльность клиентов.
Напомним, ранее "Инград" ЖК
"Филатов Луг" в Новой Москве. Клиенты смогут оценить архитектуру
зданий и благоустройство дворов, а также прекрасную транспортную доступность
комплекса, задать интересующие вопросы менеджерам и заключить сделку.
"Инград" – крупный девелопер жилья в Москве.
Основной владелец группы компаний – концерн "Россиум" бенефициара Московского
кредитного банка Романа Авдеева.