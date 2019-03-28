Группа компаний INGRAD, которой владеет концерн Россиум банкира Романа Авдеева, разыграл среди покупателей квартир стильный автомобиль MINI Cooper. Также клиенты получили скутеры, телефоны Vespa и другие ценные призы.

Группа компаний INGRAD, которой владеет концерн "Россиум" банкира Романа Авдеева, разыграл среди покупателей квартир стильный автомобиль MINI Cooper. Также клиенты получили скутеры, телефоны Vespa и другие ценные призы.Розыгрыш проводили среди нескольких тысяч клиентов. Все оникупили квартиры от "Инград" с 1 января 2018 по 15 февраля 2019 года иполучили на руки карту "Клуба привилегий INGRAD".Главным призом розыгрыша стал ИнградМобиль. Его обладателемстал Иван, будущий житель ЖК "Лесопарковый", который возводится вэкологически чистом месте на юге Москвы. В понедельник счастливый обладательавтомобиля приехал за своим призом.По словам Ивана, победа стала для него неожиданностью."Не верил до конца, даже когда пересмотрел видеозапись с результатами. Итолько, когда забирал, пришло осознание и радость", – поделился радостьюпобедитель.Проявляли активность и другие счастливчики, выигравшиеценные призы от девелопера. Своих владельцев нашли скутеры, велосипеды,смартфоны iPhone последних моделей. Вручение призов продолжается.Розыгрыш от ГК "Инград" – один из самых,масштабных, креативных и громких проектов за последние годы на девелоперскомрынке. "Главные призы – легендарный автомобиль Mini Cooper и культовые мопедыVespa были брендированы супергероями INGRAD, олицетворяющими ценностикомпании. Качественная оригинальнаяаэрография позволила нам создать не просто брендированные призы, но подлинныеарт-объекты, выгодно выделяющиеся на улицах города", – отметил креативныйдиректор группы компаний Роман Антоновский.По его словам, промо-компания помогла ГК "Инград"решить сразу три задачи: повысить узнаваемость бренда INGRAD, стимулироватьпродажи и повысить лояльность клиентов.Напомним, ранее "Инград" ЖК"Филатов Луг" в Новой Москве. Клиенты смогут оценить архитектурузданий и благоустройство дворов, а также прекрасную транспортную доступностькомплекса, задать интересующие вопросы менеджерам и заключить сделку."Инград" – крупный девелопер жилья в Москве.Основной владелец группы компаний – концерн "Россиум" бенефициара Московскогокредитного банка Романа Авдеева.