Дети представителей отечественного шоу-бизнеса прошлись по подиуму. По мнению пользователей Сети, малолетняя дочь Аллы Пугачевой Елизавета стала звездой вечера, затмив прочих детей.

Дети представителей отечественного шоу-бизнеса прошлись по подиуму. По мнению пользователей Сети, малолетняя дочь Аллы Пугачевой Елизавета стала звездой вечера, затмив прочих детей.В Москве состоялся модный показ дочери прославленного дизайнера Валентина Юдашкина Галины. Коллекция создана для детей от пяти до 12 лет. Как базовые, так и праздничные модели представили дети знаменитостей. По подиуму прошлись наследники поп-короля Филиппа Киркорова семилетняя Алла-Виктория и шестилетний Мартин, продюсера Яны Рудковской шестилетний Александр Плющенко, пятилетние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета и Гарри.Разумеется, столь ответственное событие в жизни ребят не смогли пропустить их именитые родители. На показе отметились сама Яна Рудковская, супруга Валентина Юдашкина Марина (с младшим внуком на коленях) и Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала лаконичный образ: кофту и брюки из блестящей черной ткани, длинный плащ в тон, маленькую сумку через плечо в цвет и кепку. Выделялись только сиреневые блестящие ботинки.В Сети множество видео с мероприятия. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram короткий ролик выложила и Яна Рудковская, хвастающаяся любым достижением своего младшего наследника. "Невероятно теплый и красивый показ у Галечки Юдашкиной Потрясающий кастинг детей и очень красивая коллекция одежды .Спасибо за поддержку Алле Борисовне и Мариночке каждому ребенку – это было очень трогательно ❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала Рудковская.Судя по комментариям, поклонники высказали убеждение, что дочь Лиза стала звездой вечера. Фанаты отметили невероятную артистичность девочки. А вот поведение сына Саши заставило их поволноваться."Яна, а ребенку нужен этот показ???? Посмотрите, какой он замученный.. Дайте ребенку свободу, детсво... Горки, качели.. Чтоб со своими сверстниками играть... Ведь вырастит, озлобится на вас", "Саня как зашуганный..", "Маленький Гномыч такой отрешенный и замученый, ему бы побесится, побегать, побыть обычным ребенком!!!!", – высказались комментаторы.