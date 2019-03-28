В Великобритании на продажу выставлен дом изобретателя Джона Си Тейлора. Поместье расположено на острове Мэн.

Дом и участком площадью 113 га планируют продать за 39 миллионов долларов. Дизайном резиденции занимался сам изобретатель.На территории поместья расположен кварцевый круг эпохи неолита, который и дал имению название - The Arragon Mooar Estate, сообщает РИА Новости.Фото: ї Manx RadioВ доме шесть спален и ванных, гостиная в форме эллипса, столовая, библиотека, четыре рабочих кабинета, гардеробная, конференц-зал и фотостудия.Джон Си Тейлор известен тем, что изобрел термостат для отключения чайника при закипании воды, отмечается в сообщении.