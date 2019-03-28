Огонь вспыхнул днем 28 марта в 20-метровой комнате на третьем этаже дома №6 по Сестрорецкой улице. Пламя быстро перебралось в коридор - на кадрах видно, что черный дым вырывается с противоположных сторон общежития.

Два человека пострадали при пожаре в общежитии в Приморском районе Санкт-Петербурга, всех жильцов эвакуировали, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Очевидцы сняли на видео борьбу пожарных с огнем.Огонь вспыхнул днем 28 марта в 20-метровой комнате на третьем этаже дома №6 по Сестрорецкой улице. Пламя быстро перебралось в коридор — на кадрах видно, что черный дым вырывается с противоположных сторон общежития.По данным 78.ru, два человека надышались угарным газом, сейчас их осматривают врачи, остальных жильцов эвакуировали, в том числе и с помощью пожарных лестниц.Площадь пожара увеличилась до 70 квадратных метров, о его причинах ничего не сообщается.