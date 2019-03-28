Президентская гонка на Украине близится к финалу. До начала голосования осталось два дня. Сегодня в эфир вышел новый сезон сериала Слуга народа, который уже называют предвыборной программой Владимира Зеленского. Другой кандидат Петр Порошенко тоже не сходит с экранов.

Президентская гонка на Украине близится к финалу. До начала голосования осталось два дня. Сегодня в эфир вышел новый сезон сериала "Слуга народа", который уже называют предвыборной программой Владимира Зеленского. Другой кандидат Петр Порошенко тоже не сходит с экранов, но показывать его без купюр киевским телеканалам все сложнее. Ведь действующего президента встречают неудобными вопросами и свиными головами. Какие карты готовы разыграть кандидаты в конце предвыборной кампании?- Пятый бус, шестой. Это оцепление. Я уже сбился считать их.Ролик под заголовком "Порошенко во Львове. Полиции больше, чем людей". Бронированные микроавтобусы с металлическими решетками на лобовом стекле, автозаки цвета хаки и автобусы с правоохранителями в бронежилетах. Самым громким в толпе в итоге оказывается сам Порошенко."Дякую", — кричит президент Украины.Судя по всему, после событий в Виннице организаторы встречи президента с избирателями решили по мелочам не размениваться: во Львове даже остановили движение троллейбусов. Накануне в Виннице представители Нацкорпуса встречали президента плакатами Порошенко и отрубленными свиными головами на пиках.Но охрана не бездействовала. Одному дубинкой по голове, другому перцовкой в глаза, третьему — руки за спину, и лицом в землю.Радикалы пришли, чтобы услышать ответы на вопросы, заданные две недели назад. Еще один кандидат на выборах Юлия Тимошенко продолжает свою поездку по городам, которую она назвала "Всеукраинский тур". В обязательной программе общение избирателями хоть и через железное ограждение, но на народные темы."Вы можете сравнить платежки, которые были за газ за тепло в период с 2008 по 2009 год. Вы помните? Мировой кризис! Я сделала все, чтобы не поднимать оплату", — педалирует экс-премьер и кандидат от партии "Батькивщина" на свои "прошлые заслуги".Потом песня без микрофона и громкие заявления.О кандидате Владимире Зеленском сегодня стало известно, что он владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта, которая не упоминается в его декларации. Источник информации — агентство журналистских расследований "Следствие.Инфо". Подробных комментариев на эту тему Зеленский пока не дал.Зато накануне в эфир вышел новый сезон его сериала "Слуга народа". По сценарию этой политической комедии президентом Украины становится простой учитель истории, который однажды выходит из себя от ужасов окружающей жизни. За ролик, где он без цензуры высказывает все накипевшее, в него влюбляется вся страна. Вот эпизод из начала сериала:"Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому, что мы свой выбор с тобой начинаем в будках, а выбирать-то не из кого. Из 2 п***сов выбираем меньшего, и так 25 лет подряд".Уровень напряжения на Украине за три дня до выборов продолжает нарастать. Накануне в Киевской области около сотни радикалов добрались до дома руководителя политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука. У его дома взрываются петарды и звучат крики "Выходи!".Националисты требовали арестовать Медведчука, называя его агентом Кремля.После его поездки вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко в Москву внимание к ним со стороны избирателей возросло: отмечается, что возобновление сотрудничества может привезти к снижению цен на газ.В Киеве отреагировали моментально: генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время на Медведчука и Бойко будет возбуждено уголовное дело, хотя сам кандидат утверждает, что действовал в интересах своей страны."Комментарии сегодняшних представителей режима я расцениваю как очередное стремление запугать нашего избирателя. Я этого не боюсь, я считаю, мы поступили правильно, потому что все люди ждут возобновления экономического сотрудничества с РФ, потому что это рабочие места, это возможность наполнения бюджета. Кроме того, люди ждут снижения цен на газ от того космоса, куда их загнал сегодняшний режим, когда они вынуждены отказываться от благ цивилизации", — подчеркивает кандидат на пост президента от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко.29 марта на Украине — последний день предвыборной агитации.