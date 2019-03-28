Компания Focus Features анонсировала новый фильм популярного режиссера Джима Джармуша. Картина будет называться Мертвые не умирают и выйдет на экраны уже летом.

Компания Focus Features анонсировала новый фильм популярного режиссера Джима Джармуша. Картина будет называться "Мертвые не умирают" и выйдет на экраны уже летом, сообщает Deadline.Сюжет фильма пока не раскрывается, однако количество звезд, которые примут в нем участие, впечатляет.В картине снялись многие знаменитости, с которыми режиссер ранее уже работал: Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Адам Драйвер, а также Хлоя Севиньи, Стив Бушеми и Дэнни Гловер.Не обойдется и без любимых музыкантов Джармуша: рэперов из Wu-Tang Clan, Игги Попа, Том Уэйтса и певицы Селены Гомес.Ожидается, что новый фильм режиссера покажут в мае в Каннах.