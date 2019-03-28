26 марта в офисе экспертного центра Проектный офис развития Арктики состоялось заседание дискуссионного клуба на тему Взаимодействие России и Китая в Арктической зоне Российской Федерации. Проблемы и перспективы. Модератором выступил эксперт ПОРА по государственно-частному партнерству Александр Воротников.

26 марта 2019 года в офисе экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" состоялось заседание дискуссионного клуба на тему "Взаимодействие России и Китая в Арктической зоне Российской Федерации. Проблемы и перспективы". Модератором выступил эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству Александр Воротников.В январе 2018 года Информационное бюро Госсовета КНР опубликовало "Белую книгу по Арктической политике Китая". В этом документе впервые была подробно изложена стратегия Китая в Арктике. В "Белой книге" упоминаются несколько способов участия Китая в освоении Арктики: судоходство по арктическому маршруту — Северному морскому пути (СМП), поощрение китайских предприятий к активному инвестированию в создание инфраструктуры морских путей, разработка минеральных и биологических ресурсов. В документе отмечается, что строительство "Ледового Шелкового пути" является частью глобальной инициативы "Один пояс, один путь", предполагающей построение мощной транспортной инфраструктуры по суше и морю между Азией и Европой. Претензии на СМП, пролегающий вдоль северных берегов России, напрямую затрагивают интересы нашей страны.Секретарь совета директоров компании "Штокман Девелопмент АГ" Андрей Криворотов отметил, что Китай активно расширяет свое присутствие в Арктике. Проект "Ямал СПГ" стал первым мегапроектом в рамках инициативы "Пояс и путь". Также Китаю интересен Северный морской путь как альтернативный маршрут для экспорта в страны Атлантического бассейна. Рисками для России могут стать возможная нестабильность транзита, бесконтрольное судоходство и поиск Китаем других транспортных вариантов.Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН, член научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Валерий Журавель заметил, что в "Белой книге" опубликованы цели и принципы глобального присутствия Китая в Арктике на длительный период. По мнению эксперта, взаимодействие арктической восьмерки и Китая будет способствовать уменьшению международного напряжения между странами.В свою очередь экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин отметил, что цели России и Китая в Арктике во многом расходятся. Однако сотрудничество с Пекином возможно при прагматическом подходе, чему пример — совместный проект "Ямал СПГ".Кандидат политических наук, заместитель программного директора Российского совета по международным делам Тимур Махмутов выделил определяющие факторы глобального присутствия Китая в Арктике: климатическая обстановка и новые технологии. Для разработки новых технологических решений для данного региона необходим комплексный анализ среды и условий Арктической зоны.Главный научный сотрудник Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, член-корреспондент РАН, президент межрегионального общественного Ломоносовского фонда Константин Лобанов рассказал про большое количество стратегических месторождений твердых полезных ископаемых в Арктике. В настоящее время многие из них не разрабатываются, поскольку крупные рудники Циркум-Арктического пояса привязаны в транспортном отношении к Северному морскому пути, а разработка удаленных от берега месторождений дорогостоящая.Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, доцент Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им. М.К. Аммосова Дарьяна Максимова выделила проблемы, которые вызывают опасение Китая при транзите по СМП: безопасность прохода по пути, стандарты прохода и сложность применения российской базы данных. Также эксперт рассказала о проекте создания маршрута Харбин — Якутск — Тикси — Европа, в котором заинтересована китайская сторона. До Якутска идет железная дорога, далее планируется строительство транспортной инфраструктуры до морского порта Тикси.Андрей Тодоров, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, заметил, что позиции Китая и России в отношении Северного морского пути различаются. В "Белой книге" заложены принципы свободного судоходства, а Россия, напротив, стремится к полному контролю над СМП.Подводя итоги, Александр Воротников отметил долгосрочные возможности сотрудничества с Китаем в Арктике. Перспективными направлениями являются использование Северного морского пути, участие Китая в добыче и транспортировке углеводородного сырья, развитие возобновляемой энергетики, переработка ТКО и ликвидация накопленного ущерба, арктический туризм. У Китая есть современные технологии и опыт работы в данных сферах, именно поэтому необходимо вовлекать КНР в развитие Арктической зоны.В мероприятии также приняли участие Виктор Досенко, президент Международной академии транспорта, Ольга Подберезкина, кандидат политических наук, член Союза журналистов России, помощник депутата Госдумы, Рабия Калфаоглу, аспирант кафедры сравнительной политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Роман Руколеев, директор по развитию Фонда интеграционного развития Азиатско-тихоокеанского региона, Андрей Сульдин, руководитель проекта "Арктика" компании ВТК, Павел Устюжанинов, руководитель Центра стратегического развития Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией, член комитета по международному сотрудничеству РСПП.